Schock-Diagnose da: Gavi monatelang raus

Top-Talent Gavi steht ein monatelanger Ausfall bevor. Wie der FC Barcelona mitteilt, hat der Spanier (27 Länderspiele) bei der gestrigen EM-Qualifikationspartie gegen Georgien (3:1) einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie und eine damit verbundene Verletzung des Außenmeniskus‘ erlitten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gavi soll in den kommenden Tagen operiert werden. In dieser Saison, in der der 19-jährige Mittelfeldspieler 15 Mal für seinen Klub aufgelaufen ist, wird er unter normalen Umständen nicht mehr zum Einsatz kommen. Auch eine Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer ist nun unwahrscheinlich.

Lese-Tipp

Sonderregel: Holt Barça Ersatz für Gavi?

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente klagte bereits nach dem gestrigen Spiel: „Es ist ein sehr schwieriger und sehr harter Moment für ihn, seinen Verein, für seine Teamkollegen, für mich und für die den Verband. Wir sind am Boden zerstört.“