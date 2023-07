Jakobs: Premier League statt Bundesliga

Ismail Jakobs (23) könnte es nach England ziehen. Laut Fabrizio Romano bastelt Nottingham Forest an einem Transfer des linken Außenbahnspielers. Die Verhandlungen seien schon weit fortgeschritten. Jakobs steht noch bis 2026 bei der AS Monaco unter Vertrag.

Interesse am gebürtigen Kölner wurde in den vergangenen Wochen auch Eintracht Frankfurt und Union Berlin nachgesagt. Monaco hatte vor zwei Jahren 6,5 Millionen Euro an den 1. FC Köln gezahlt. Nun soll die Forderung bei zehn bis zwölf Millionen Euro liegen.

