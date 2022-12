Traurig über Bierhoff-Aus: Flick lässt DFB-Zukunft offen

FT-Meinung

Flicks Worte sind mehr als eine Würdigung von Bierhoffs Wirken beim DFB. Der Bundestrainer beginnt somit eine offene Konfrontation mit der DFB-Spitze, die Bierhoff wohl die Trennung nahegelegt hat. Die Diskussionen, ob Flick im Amt bleibt, werden nun angeheizt. Am morgigen Mittwoch steht die interne sportliche Analyse der WM an. Dass Flick nach nur rund eineinhalb Jahren im Amt den Hut nimmt, ist nicht mehr ausgeschlossen. Schließlich würde das Verhältnis des neuen Managers zu Flick stets an der Partnerschaft mit Bierhoff gemessen werden.