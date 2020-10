Bestätigt: Ulreich vor HSV-Wechsel

Sven Ulreich verlässt kurz vor Transferschluss wohl doch noch den FC Bayern. Wie die ‚Bild‘ und ‚Transfermarkt.de‘ übereinstimmend berichten, steht der 32-jährige Torhüter vor einem Wechsel zum Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV.

Als Ablöse sollen laut ‚Bild‘ etwas weniger als zwei Millionen Euro an die Bayern fließen. Ulreich erhalte in Hamburg einen Vertrag bis 2024. Laut ‚Sport1‘ übernimmt der FCB für die erste Spielzeit einen bedeutenden Teil von Ulreichs bisherigem Drei-Millionen-Gehalt. In Hamburg tritt der Ex-Stuttgarter in Konkurrenz zur bisherigen Nummer eins Daniel Heuer-Fernandes (27).

Ulreich verbrachte fünf Jahre als Nummer zwei in München. Durch die Verpflichtung von Alexander Nübel (24) änderte sich seine Situation. Eine Leihe des Neuzugangs, die zuletzt im Raum stand, hätte sich mit Ulreichs Abgang erledigt.

Thioune bestätigt

UPDATE (16:22 Uhr): Daniel Thioune hat bestätigt, dass Ulreich zum HSV kommen soll. „Wir sind gerade dabei, Sven Ulreich zu verpflichten. Man muss immer vorsichtig sein, solange keine Tinte unter einem Vertrag ist. Wir können das Ganze deshalb noch nicht bestätigen, aber wir streben diese Verpflichtung an“, sagte der Trainer der Rothosen laut ‚Transfermarkt.de‘.