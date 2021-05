Einigung: Sulemana zieht es zu Ajax

Im vergangenen Winter war Bayer Leverkusen an Kamaldeen Sulemana dran. Ein Wechsel in die Bundesliga kam aber nicht zustande. Im Sommer wird der FC Nordsjaelland den Flügelstürmer aber nicht halten können. Nach FT-Informationen bahnt sich ein Wechsel zu Ajax Amsterdam an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die beiden Vereine sind sich weitestgehend einig. Als Ablöse sollen zwölf Millionen Euro nach Dänemark fließen. Sobald Ajax und die Berater des 19-Jährigen in Sachen Gehalt auf einen Nenner kommen, soll der Deal über die Bühne gehen. Die ebenfalls interessierten Manchester United und FC Brügge ziehen wohl den Kürzeren.

Verspielter Tempodribbler

Mit Sulemana bekäme der niederländische Topklub einen variabel einsetzbaren Mann für die Offensive. Der Youngster kann sowohl auf beiden offensiven Flügeln als auch im Sturmzentrum auflaufen. Aufgrund seiner Vorliebe für das Tempodribbling ist der Rechtsfuß für die Rolle auf Linksaußen prädestiniert. In der aktuellen Saison gelangen ihm bereits zehn Tore und sieben Assists in 28 Pflichtspielen.

Sulemana würde in Amsterdam auf seinen Ex-Teamkollegen Mohammed Kudus treffen. Dieser war im vergangenen Sommer für neun Millionen Euro von Nordsjaelland zu Ajax gewechselt.