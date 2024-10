Nach Suspendierung: Dembélé zurück im PSG-Kader

Ousmane Dembélé kehrt in den Kader von Paris St. Germain zurück. Wie der französische Meister offiziell bestätigt, gehört der 27-Jährige dem Aufgebot für das heutige Spiel in Nizza an (20:45 Uhr).

Nach einem Streit mit Trainer Luis Enrique und einer Verspätung beim darauffolgenden Training wurde der Rechtsaußen Anfang der Woche für das Champions League-Spiel gegen den FC Arsenal (0:2) suspendiert. Nach einer Entschuldigung für sein Fehlverhalten kehrt Dembélé nun also zurück.