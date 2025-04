Verwirrung um Sané-Deal

Lange ließ der FC Bayern seinen Flügelstar zappeln, vor zwölf Tagen legte man Leroy Sané dann doch ein offizielles Angebot zur Vertragsverlängerung bis mindestens 2028 vor. Seitdem herrschte aber Ruhe. In der gestrigen Ausgabe von ‚Transfer Update – die Show‘ griff ‚Sky‘ das Thema wieder auf.

Demnach soll es in dieser Woche neue Gespräche zwischen den Bayern und Sanés Management geben. Die Münchner und insbesondere Sportvorstand Max Eberl wollen weiterhin das am 30. Juni auslaufende Arbeitspapier verlängern. Eine Gehaltskürzung von 20 auf 13 bis 15 Millionen Euro werde erwartet. „Es sieht gut aus“, sagt Reporter Florian Plettenberg.

Bei der ‚Bild‘ herrscht der identische Grundtenor vor: Sané soll verlängern. Allerdings heißt es beim Boulevardblatt auch: „Unterschrieben ist noch nichts. Ein Formtief in den letzten Spielen könnte die Situation noch mal verändern.“ Also doch nicht alles glasklar bei Sané?

Zweimal FT-Note 6

Denn wie so oft in den vergangenen Jahren spielt der 29-Jährige inkonstant. Auf starke Auftritte gegen St. Pauli (3:2) und Augsburg (3:1) folgte zweimal FT-Note 6 in den Champions League-Duellen gegen Inter Mailand sowie eine mäßige Darbietung gegen Borussia Dortmund (2:2).

Bleibt abzuwarten, ob die Sané-Verlängerung tatsächlich in den kommenden Tagen über die Bühne geht, oder Bayern es sich doch nochmal anders überlegt. Klar ist jedoch auch: Geht Sané ablösefrei etwa zum interessierten FC Arsenal, muss ein Ersatz für womöglich viel Geld eingekauft werden.