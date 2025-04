Koan Finale dahoam für die Bayern | Erneut Note 6 für Sané

Die Tabellenführer aus Italien und Deutschland lieferten sich wie schon im Hinspiel eine hochklassige Partie, die mehr als ein 0:0 zur Pause verdient hatte. Die Bayern wurden insbesondere durch den scheidenden Altmeister Thomas Müller und Michael Olise gefährlich, während Inter mit seinen robusten Spitzen Lautaro Martínez und Marcus Thuram die hoch verteidigende Bayern-Abwehr vor Schwierigkeiten stellte.

Der zweiten Durchgang war dann auch mit Treffern gesegnet: Harry Kane brachte die Bayern in Führung (52.), Müller vergab kurz darauf die Großchance zum 2:0 (56.). Stattdessen traf Inter binnen drei Minuten gleich zweimal nach Eckbällen durch Lautaro (58.) und Ex-Bayer Benjamin Pavard (61.) und drehte so die Partie. Die Bayern brauchten lange um den Schock zu verdauen, kamen durch einen Kopfball von Eric Dier (76.) aber zurück ins Spiel. Ein Powerplay in den Schlussminuten reichte anschließend nicht mehr für die Verlängerung, die durchaus verdient gewesen wäre.

Besonders Enttäuschend bei den Bayern: Leroy Sané, der wie schon im Hinspiel von FT die Note 6 erhält.

Torfolge

0:1 Kane (52): Nach einer Flanke sichert sich Goretzka den zweiten Ball und bringt die Kugel flach zurück in den Strafraum zu Kane. Der wackelt Dimarco aus und setzt den Ball staubtrocken durch die Beine des Verteidigers ins lange Eck.

1:1 Lautaro (58.): Eine Ecke von Dimarco flippert zwischen Lautaro und Kimmich hin und her, fällt dem Inter-Kapitän vor die Füße und der Argentinier knallt die Kugel ins Netz. Bayern-Proteste wegen Handspiels laufen ins Leere.

2:1 Pavard (61.): Nächste Ecke, nächstes Tor. Pavard ist besser postiert als Gegenspieler Kim und schädelt den Ball zentral aufs Tor. Urbig bekommt die Arme zu spät hoch.

2:2 Dier (76.): Die Bayern spielen eine Ecke kurz aus. Gnabrys Flanke auf den zweiten Pfosten köpft Dier quasi von der Grundlinie aus über Sommer hinweg ins Netz.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

65‘ Guerreiro (3) für Kim

65‘ Gnabry (2) für Sané

83‘ Pavlovic für Goretzka

83‘ Coman für Laimer