United fühlt bei Dorgu vor

Bei Manchester United könnte es bis zum Ende der Transferperiode noch zu einigen Zu- und Abgängen kommen. Als mögliche Neuverpflichtung haben die Red Devils Patrick Dorgu von der US Lecce auserkoren, berichtet ‚The Athletic‘. Das Interesse der United-Bosse ist schon seit einigen Wochen verbrieft, nun wurden dem Bericht zufolge konkretere Gespräche eingeleitet, um einen Transfer auszuloten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 20-jährige Däne ist flexibel auf den Außenbahnen einsetzbar und kam in der laufenden Spielzeit für Lecce auf beiden Seiten in der Defensive sowie in der Offensive zum Einsatz. Eine mögliche Dorgu-Verpflichtung könnte die Tür für Tyrell Malacia öffnen. Den 25-jährigen Niederländer würde United gerne verleihen.