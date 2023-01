Hertha tütet Niederlechner-Deal ein

Florian Niederlechner wird in Zukunft für Hertha BSC auf Torejagd gehen. Wie die Berliner offiziell verkünden, wechselt der Stürmer zum Beginn der Saison 2023/24 in die Bundeshauptstadt und unterschreibt einen bis 2025 datierten Vertrag.

Eine Ablöse wird nicht fällig, da Niederlechners Vertrag beim FC Augsburg ausläuft. Für die Fuggerstädter stand der 32-Jährige bislang in 107 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er 30 Tore erzielen konnte.

„Wir freuen uns, dass wir Florian Niederlechner für Hertha BSC gewinnen konnten. Mit ihm bekommen wir einen erfahrenen Offensivspieler, der Torgefahr, Mentalität und Körperlichkeit mitbringt. Das alles hat er in den vergangenen Jahren regelmäßig in der Bundesliga unter Beweis gestellt“, so Geschäftsführer Sport Fredi Bobic.

Auch Reese soll kommen

Niederlechner wird wohl nicht der einzige Stürmer bleiben, den es zur neuen Saison ablösefrei zur Hertha zieht. Auch Fabian Reese (25/Holstein Kiel) wird dem Vernehmen nach zu den Berlinern wechseln.