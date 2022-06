Fàbregas verlässt Monaco

Cesc Fàbregas und die AS Monaco gehen getrennte Wege. Das geben die Monegassen offiziell bekannt. Der Vertrag des 35-jährigen Spaniers im Fürstentum läuft aus. Wohin es den Mittelfeldspieler, der seit 2019 in 68 Pflichtspielen für die ASM auf dem Platz stand, zieht, ist unklar.

Fàbregas will aber weitermachen. „Mich haben schon zwei, drei meiner ehemaligen Trainer angerufen, um herauszufinden, ob ich im Sommer Teil ihres Staffs werden möchte. Aber dieses Jahr war so schlimm, dass ich so nicht aufhören kann. Nicht nach dieser Karriere. Ich will weiterspielen. Ich bin offen für alles und will nur Spaß haben“, erklärte er bereits im Mai.