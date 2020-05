Baku: Mainz kommentiert PSG-Gerücht

Mainz-Manager Rouven Schröder hat sich zu den Gerüchten geäußert, Ridle Baku stehe bei Paris St. Germain auf der Liste. „PSG hat sich nicht bei mir erkundigt. Wir sind sehr zufrieden mit Ridle und haben ja dazu auch Vertrag bis 2022. Er ist bei uns sehr gut aufgehoben“, sagt Schröder gegenüber der ‚Allgemeinen Zeitung‘.

Am gestrigen Dienstag berichtete die ‚L’Équipe‘, Paris habe sich Informationen über den 22-jährigen Baku eingeholt. Als mögliche Ablöse nannte die französische Sportzeitung eine Summe zwischen fünf und acht Millionen Euro. Schröder lobt derweil: „Ridle Baku macht eine sehr gute Entwicklung und spielt sich weiter in den Vordergrund. Er muss aber weiter hart an sich arbeiten um seine nächsten Schritte zu gehen.“