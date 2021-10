Übernahme perfekt: Newcastle in saudischer Hand

Newcastle United wechselt offiziell den Eigentümer. Wie die Magpies verkünden, geht der Verein über in die Hände des Public Investment Fund (PIF), einem Konglomerat mehrerer Unternehmen unter saudischer Führung. Er gehört nun „zu 100 Prozent“ den neuen Eigentümern aus dem nahöstlichen Königreich.

„Wir sind sehr stolz, die neuen Besitzer von Newcastle United zu werden, einem der berühmtesten Klubs des englischen Fußballs“, wird PIF-Geschäftsführer Yasir Al Rumayyan zitiert. Man wolle „eine Führungsrolle einnehmen, die es Newcastle United ermöglicht, langfristig große Erfolge zu feiern.“

In den vergangenen Jahren war der englische Traditionsklub im Besitz des Unternehmers Mike Ashley, der aufgrund seiner zahlreichen Verkaufsversuche und einer teils chaotischen Transferpolitik einen schweren Stand bei den Anhängern hatte. Monatelang sperrte sich die Premier League gegen die vielkritisierte Übernahme aus Saudi-Arabien, winkte den Deal aber schlussendlich durch.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



