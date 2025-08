Mit Isak-Millionen: Newcastle will Glasners Abwehrboss

Newcastle United ist zurück im Rennen um Crystal Palace-Verteidiger Marc Guéhi. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, möchten die Magpies den 25-Jährigen noch in diesem Transferfenster vom amtierenden FA Cup-Sieger loseisen. Dabei helfen sollen die zu erwartenden Millionen aus dem Verkauf von Alexander Isak (25), der vor einem Abgang zum FC Liverpool steht.

Guéhis Vertrag beim Klub von Coach Oliver Glasner läuft nur noch bis zum Saisonende. Trotzdem fordern die Eagles eine Ablöse von umgerechnet 58 Millionen Euro. Newcastle, das in der vergangenen Saison bereits mehrere Angebote für den englischen Nationalspieler abgegeben hatte, hofft laut Bericht, diese Summe noch auf knapp 45 Millionen zu drücken, wenn sie erst spät im Transferfenster ein erstes Angebot abgeben. Auch Liverpool soll an dem Innenverteidiger interessiert sein, will aber keine so hohe Ablöse für einen Spieler zahlen, der nur noch einen Kontrakt bis zum kommenden Sommer besitzt.