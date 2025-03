Unter Niko Kovac sind Nico Schlotterbeck (25) und Emre Can (31) in der Innenverteidigung bei Borussia Dortmund gesetzt. Sind beide fit, heißt der Leidtragende aktuell Waldemar Anton. Beim Kovac-Debüt agierte der 28-Jährige ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart mehr als unglücklich und verschuldete beim 1:2 ein Eigentor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Anschluss blieb Anton dreimal in Folge außen vor, gegen den FC Augsburg (0:1) kam er in der Nachspielzeit, gegen RB Leipzig (0:2) setzte ihn sein neuer Trainer über 90 Minuten als Rechtsverteidiger ein. Kein Platz also für DFB-Akteur (sieben Länderspiele)? Eben doch – zumindest, wenn es nach Kovac und Sportdirektor Sebastian Kehl geht.

Fundamentale Rolle beim BVB

Wie die ‚WAZ‘ berichtet, haben die beiden Verantwortlichen in den vergangenen Wochen das Gespräch mit Anton gesucht und diesen für sein tadelloses Engagement gelobt. Außerdem wurde Anton, der für 22,5 Millionen Euro aus dem Schwabenland nach Dortmund gewechselt war, mitgeteilt, dass er in den Planungen für die kommende Saison und darüber hinaus eine fundamentale Rolle spielen soll. Ein schneller Abschied ist damit vorerst vom Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Spieler selbst ist dem Bericht zufolge unzufrieden mit der aktuellen sportlichen Situation seines Vereins, soll wegen seiner eigenen Krise allerdings keinen Groll hegen. Zumal der Rechtsfuß schon an diesem Sonntag (17:30 Uhr) im Spiel gegen den FSV Mainz 05 wieder wichtig werden könnte. Da dem BVB im zentralen Mittelfeld wichtige Stützen wie Marcel Sabitzer (31) und Felix Nmecha (24) verletzt fehlen, könnte Kapitän Can vorrücken, wodurch der Platz neben Schlotterbeck für Anton frei werden würde.