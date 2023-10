Neue Aufgabe für van Gaal

Louis van Gaal wird erneut für Ajax Amsterdam tätig. Die Trainerlegende steigt beim niederländischen Rekordmeister als Berater des Aufsichtsrats ein. „Ich möchte Ajax helfen […]. Wir müssen unseren sportlichen Weg zurück an die Spitze finden, und dazu müssen wir alle unseren Beitrag leisten“, lässt sich der 72-Jährige zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ajax macht aktuell eine schwere Krise durch. Vor kurzem trennte sich der Cruyff-Klub von seinem Technischen Direktor Sven Mislintat und startete mit fünf Punkten aus fünf Partien katastrophal in die Eredivisie-Saison. Van Gaal, der mit dem Verein in den Neunzigern große Erfolge feierte, will sich in dieser Situation engagieren.