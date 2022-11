Kamada auf dem BVB-Zettel

Eintracht Frankfurt ist nicht erst seit dem Gewinn der Europa League eine Topadresse im internationalen Fußball. Dennoch müssen die Adler um ihre Leistungsträger kämpfen. Bei Daichi Kamada bekommt die SGE nun offenbar Konkurrenz aus der Bundesliga.

Im Podcast ‚Die Dortmund-Woche‘ von ‚Sport1‘ wird ein Gerücht über das Interesse von Borussia Dortmund am Japaner bestätigt. Kamada soll beim BVB oben auf der Liste stehen, wenngleich noch keine konkreten Verhandlungen geführt wurden. Eine lose Kontaktaufnahme zum Umfeld des 26-Jährigen habe es allerdings schon gegeben.

Bei der WM im Fokus

Der Vertrag des Leistungsträgers läuft nach der Saison aus, ein Angebot der Eintracht zur Verlängerung liegt ihm bereits vor. Bisher hielt sich Kamada mit einem Treuebekenntnis oder gar einer Zusage zurück.

Zudem steht in wenigen Wochen die Weltmeisterschaft in Katar an. Dort wird Kamada sich auf großer Bühne präsentieren können. Kein besonders rosiges Szenario für die Frankfurter, um den Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers zu verlängern.

Dass jetzt wohl ausgerechnet Ligarivale Dortmund im Hintergrund signalisiert, den Nationalspieler gerne verpflichten zu wollen, macht die Situation für Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche nicht leichter. Mit dem FC Everton, dem FC Villarreal und Benfica Lissabon sollen außerdem weitere Klubs aus Europa angeklopft haben.