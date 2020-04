FC Bayern: Müller über Wechselgedanken & Werner

Thomas Müller (30) hat eingeräumt, sich in der Hinrunde mit einem Abschied vom FC Bayern beschäftigt zu haben. „Im Herbst gab es die Phase, wo ich sechs Spiele nicht mehr in der Startelf war. Das war schwierig. Natürlich überlegt man da“, sagte der Offensivmann auf einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag.

Müller weiter: „Wären wir im Herbst erfolgreich geblieben und meine Rolle hätte sich nicht verändert, hätte auch der FC Bayern damit leben können, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, mich abzugeben. Die Gefühlslage war damals angespannt. Da hatte ich nicht unbedingt im Sinn, im Frühjahr zu verlängern.“ Genau das tat Müller aber Dienstag – und zwar bis 2023. Unter Trainer Hansi Flick ist der Weltmeister von 2014, anders als unter Vorgänger Niko Kovac, wieder gesetzt.

„Guter Mann der Timo“

Im Sommer könnte Müller trotz seiner Verlängerung neue Konkurrenz winken. Gehandelt wird unter anderem Angreifer Timo Werner (24, RB Leipzig). Über seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen sagte Müller mit einem Augenzwinkern: „Der Timo kann auch nach außen ausweichen. Guter Mann, der Timo.“