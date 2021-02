Bochum verlängert mit Bockhorn

Der VfL Bochum stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Wie der Zweitligist bekanntgibt, wird das Arbeitspapier mit Außenbahn-Allrounder Herbert Bockhorn durch eine im Vertrag verankerte Option vorzeitig bis 2022 ausgedehnt. Bockhorn blickt optimistisch nach vorne: „Ich fühle mich hier sehr wohl und habe richtig Lust, mit der Mannschaft noch viel zu erreichen. Ich freue mich auf die nähere Zukunft.“

Der 26-Jährige spielt seit Sommer 2020 in Bochum. Zuvor stand er in England bei Huddersfield Town unter Vertrag. In der laufenden Saison hat der Defensivspieler 14 Pflichtspiele absolviert, zwölf in der 2. Bundesliga, zwei im DFB-Pokal.