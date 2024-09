Dreifaches Gehalt: Neapel plant Kvaratskhelia-Verlängerung

Aufgrund des anhaltenden Interesses europäischer Topvereine möchte die SSC Neapel Khvicha Kvaratskhelia dauerhaft an sich binden. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ planen die Neapolitaner den 2027 auslaufenden Vertrag des 23-jährigen Linksaußen um zwei Jahre auszudehnen. Ein erstes Gehaltsangebot in Höhe von jährlichen fünf Millionen Euro soll bei Kvaratskhelia bereits eingeflattert sein.

Damit würde der Georgier sein bisheriges Salär fast verdreifachen und in den Kreis der Topverdiener im Team von Trainer Antonio Conte (54) aufsteigen. Ob die Gli Azzurri trotzdem damit erfolgreich sind, bleibt abzuwarten. Im Juni soll Paris St. Germain Kvaratskhelia elf Millionen Euro pro Jahr in Aussicht gestellt haben. Parallel machte Berater Mamuka Jugeli den Wechselwunsch seines Klienten öffentlich. Doch Kvaradona musste in Neapel bleiben.