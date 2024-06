Solskjaer spricht mit Leicester

Ole Gunnar Solskjaer hat das Interesse von Leicester City geweckt. Wie die ‚Sun‘ berichtet, gibt es bereits Kontakt zwischen den Foxes und dem 51-Jährigen. Solskjaer hatte zuletzt mit einem Wechsel in die Türkei zu Besiktas geliebäugelt, der türkische Klub entschied sich dann aber für Giovanni van Bronckhorst.

Leicester ist kürzlich aus der Championship in die Premier League aufgestiegen. Nun gehen die Blau-Weißen die Mission Klassenerhalt an und suchen dafür einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Enzo Maresca. Hinderlich könnte dabei ein möglicher Punktabzug gegen Leicester sein, gegen das wegen Nichteinhaltung der PSR-Vorgaben (Profitability and Sustainability Rules) noch ermittelt wird.