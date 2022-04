Leitl teilt Abschiedswunsch mit: Schalke & Hertha im Rennen

Greuther Fürth muss sich im Anschluss an die Bundesliga-Saison voraussichtlich nach einem neuen Trainer umschauen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Stefan Leitl den Klub „fast sicher“ verlassen. Laut der Boulevardzeitung hat der 44-Jährige den Verantwortlichen beim Kleeblatt seinen Abschiedswunsch mitgeteilt.

Damit macht Leitl von einer Klausel in seinem bis 2023 laufenden Vertrag Gebrauch, der zufolge der Übungsleiter Fürth im Abstiegsfall vorzeitig verlassen darf. Sechs Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand des Tabellenletzten auf das rettende Ufer elf Punkte. Der direkte Wiederabstieg des Aufsteigers ist damit so gut wie besiegelt. Für Leitl könnte es dagegen in der Bundesliga weitergehen.

Denn der ‚Bild‘ zufolge hat Hertha BSC beim Übungsleiter vorgefühlt. Die Berliner kämpfen derzeit selbst um den Klassenerhalt. Ebenfalls im Rennen befindet sich der FC Schalke 04. Die Königsblauen müssen als Tabellenvierter in Liga zwei noch um ihre Bundesliga-Rückkehr zittern. Beide Klubs sind auf der Suche nach einer langfristigen Lösung auf der Trainerbank.