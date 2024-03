Darmstadt: Mehlem zur Konkurrenz?

Marvin Mehlem (26) würde Deutschlands Oberhaus auch im Falle des Abstiegs gerne über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ erklärt der offensive Mittelfeldspieler von Darmstadt 98: „Ich habe nun ein bisschen Bundesliga-Luft geschnuppert. Ich habe wirklich jedes Spiel sehr genossen und würde gerne weiterhin Bundesliga spielen. […] Und es wäre der größte Traum, das weiter mit Darmstadt 98 zu erleben, weil ich mich echt wohl fühle.“ Gespräche mit dem Tabellenschlusslicht habe es allerdings noch nicht gegeben.

Mehlem wird in dieser Spielzeit vom Pech verfolgt. Der verletzungsanfällige Kreativspieler hat sich im Verlauf der Saison bereits zweimal das Wadenbein gebrochen. Mehlem, der dennoch auf 17 Ligaeinsätze kommt, hofft auf ein baldiges Comeback: „Wenn alles so verheilt wie beim ersten Mal und ich das ‚Go‘ von den Ärzten und vom Verein bekomme, ist absolut noch was drin.“