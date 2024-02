Bournemouth holt 23-Millionen-Flügel fest an Bord

Luis Sinisterra hat den AFC Bournemouth von einer langfristigen Zusammenarbeit überzeugt. Der Premier League-Vertreter verpflichtet den Flügelstürmer für kolportierte 23 Millionen Euro fest von Zweitligist Leeds United. Im Sommer holten die Cherries den 24-Jährigen zunächst per Leihe an Bord.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leeds hatte 2022 25 Millionen Euro für Sinisterra auf den Tisch gelegt. Statt mit den Peacocks in der laufenden Spielzeit den Gang in die Championship anzutreten, schloss er sich Bournemouth an. Beim Tabellenzwölften sammelte der kolumbianische Nationalspieler bislang sieben Scorerpunkte (vier Treffer, drei Vorlagen) in 21 Einsätzen.