Saison-Aus für Ex-Augsburger Pepi

Ricardo Pepi steht vor einer langen Zwangspause. Wie ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, ist die Saison für den Stürmer verletzungsbedingt beendet. Er werde in dieser Spielzeit nicht mehr auf dem Platz stehen können.

Der 22-Jährige verletzte sich beim jüngsten Champions League-Spiel der PSV Eindhoven gegen den FC Liverpool (3:2) am Knie. Besonders bitter für den niederländischen Meister: Pepi war in dieser Saison in starker Form (18 Tore in 29 Pflichtspielen) und verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag bis 2030.