Wechselwusch: Augsburgs Pepi hat Wunschziel

Ricardo Pepi (20) möchte den FC Augsburg offenbar in Richtung England verlassen. Nach Informationen des ‚kicker‘ will der Stürmer „unbedingt in die Premier League wechseln“. Anfang Januar berichtete der ‚Daily Express‘, dass Brighton & Hove Albion Interesse an dem US-Amerikaner zeigt.

Die Fuggerstädter können sich einen Verkauf ihres Rekord-Neuzugangs (kam für 16 Millionen Euro) vorstellen, zumindest dann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen: „Wie immer würden wir uns mit konkreten und adäquaten Angeboten beschäftigen. Aber das besprechen wir dann direkt mit ihm und dem Berater, nicht über die Öffentlichkeit“, so Geschäftsführer Sport Stefan Reuter gegenüber ‚Sky‘.

