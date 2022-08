Köln: Modeste-Nachfolger schon gefunden?

Voraussichtlich am morgigen Montag wird Anthony Modeste als Neuzugang bei Borussia Dortmund vorgestellt. Der 34-jährige Mittelstürmer erhält einen Einjahresvertrag, kostet knapp fünf Millionen Euro Ablöse. Unter Zugzwang steht nun der 1. FC Köln, der einen neuen Torjäger braucht.

Ein konkretes Thema für das Modeste-Erbe ist laut übereinstimmenden Berichten von ‚Sky‘ und ‚Sport1‘ Branimir Hrgota. Der 29-jährige Schwede steht noch bis 2024 bei Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth unter Vertrag. Als mögliche Ablöse stehen 1,5 bis zwei Millionen Euro im Raum.

In der vergangenen Saison schoss der Fürth-Kapitän wettbewerbsübergreifend zehn Tore und legte sechs Treffer auf. Auch für Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach war Hrgota in der Bundesliga schon am Ball – geht es nun nach Köln?