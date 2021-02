Augsburg leiht Bénes aus

Der FC Augsburg verstärkt sein Mittelfeld. Wie die Fuggerstädter bekanntgeben, wird Lászlo Bénes bis zum Saisonende von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Geschäfts.

„Da wir uns schon lange mit László Bénes beschäftigen haben wir uns entschlossen, unseren Kader für die restlichen Saisonspiele noch einmal zu verstärken, als sich die Möglichkeit der Leihe geboten hat. László Bénes bringt spielerische Qualitäten mit, die unserem Spiel gut tun werden. Da er die Bundesliga kennt, wird er keine lange Eingewöhnungszeit benötigen“, erklärt FCA-Sportchef Stefan Reuter.

Bei den Fohlen kam Bénes in der Hinrunde kaum zum Zug. Lediglich 248 Einsatzminuten stehen zu Buche – zu wenig für den 23-jährigen Slowaken, der nun in Augsburg häufiger auf dem Platz stehen will.