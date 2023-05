Osimhen lässt Zukunft offen

Victor Osimhen will sich mit seiner Zukunftsentscheidung Zeit lassen. „Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über meine Zukunft zu sprechen. Ich möchte diesen unglaublichen Titel einfach genießen“, diktierte der Torjäger der SSC Neapel am gestrigen Donnerstagabend im Anschluss an den Gewinn des Meistertitels (1:1 bei Udinese Calcio) in die Mikrophone. Er könne es „kaum erwarten, nach Napoli zurückzukehren und die Fans zu umarmen. Ich freue mich so für sie.“

Interesse an Osimhen bekunden diverse europäische Spitzenklubs. Als Ablöse stehen mehr als 100 Millionen Euro im Raum. Eine echte Tendenz gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

