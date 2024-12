Dank Kaufoption: Sieb könnte für Mainz zum Bayern-Schnäppchen werden

Neben Doppelpacker Jae-sung Lee (32) verdiente sich am vergangenen Samstag auch dessen zweimaliger Vorbereiter Armindo Sieb beim Sieg gegen den FC Bayern (2:1) die Bestnote. Pikant dabei: Der Offensivspieler ist ausgerechnet vom Rekordmeister an den Bruchweg verliehen. Womöglich bleibt er aber auch nach dem Leih-Ende 2026 in Rheinhessen.

Dass sich die Mainzer eine Kaufoption gesichert hatten, wurde bereits im Sommer von offizieller Seite bestätigt. Wie die ‚Bild‘ nun berichtet, müssten die 05er zuzüglich zur Leihgebühr von einer Million Euro fünf weitere Millionen nach München überweisen, um den 21-Jährigen dauerhaft zu binden.

Schnäppchen-Klausel

Auch wenn der Youngster vor allem im Fitnessbereich noch Defizite hat, wäre er ein Schnäppchen für einen Leistungsträger und zweifachen U21-Nationalspieler. Sieb absolvierte in der laufenden Saison 15 Pflichtspiele, neben dem kürzlichen Vorlagen-Doppelpack stehen zwei Treffer im diesjährigen Leistungsnachweis.

Einziger Haken: Wie die Boulevardzeitug weiter berichtet, haben die Bayern dennoch in Form einer Rückkaufoption die Hand drauf. Wenigstens soll diese Klausel aber wie gewöhnlich höher angesiedelt sein als die Kaufoption selbst.