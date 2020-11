HSV: Der Stand bei Ambrosius

Der Hamburger SV bemüht sich weiter um eine Vertragsverlängerung mit Stephan Ambrosius. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Zweitliga-Spitzenreiter die Gespräche in der vergangenen Woche wieder aufgenommen. Der Vertrag des 21-Jährigen, der in Hamburger Innenverteidigung gesetzt ist, läuft am Saisonende aus.

Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ hofft der HSV auf eine Einigung bis zum Jahresende. Die Rothosen seien bereit, das Gehalt von unter 200.000 Euro pro Saison deutlich aufzubessern. Ein erstes Angebot lehnte die Ambrosius-Seite allerdings ab.