M'gladbach: Ginter-Verlängerung dank Klausel?

Borussia Mönchengladbach befindet sich im Vertragspoker mit Matthias Ginter in einer vergleichsweise komfortablen Situation. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird sich der 2021 auslaufende Vertrag des Innenverteidigers automatisch um ein weiteres Jahr verlängern, nachdem er in der kommenden Saison 25 Spiele absolviert hat. Ginters Gehalt von rund vier Millionen Euro bleibe in diesem Fall unverändert.

Ziel der Gladbacher sei es jedoch, mit dem 26-Jährigen unabhängig von der Klausel langfristig zu verlängern. Die Verhandlungen liegen derzeit aber aufgrund der Coronakrise auf Eis. Dank der 25-Spiele-Klausel müssen die Beteiligten nicht in Hektik ausbrechen.