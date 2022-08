Atlético: Reguilón zurück nach Madrid?

Linksverteidiger Sergio Reguilón (25) könnte es zurück an seinen Geburtsort verschlagen. Die in Madrid ansässige ‚as‘ bestätigt einen Bericht von ‚Tuttomercatoweb.com‘, wonach Atlético Madrid mit Tottenham Hotspur aktuell Gespräche über die Verpflichtung des Spaniers führt. Bei den Rojiblancos könnte Reguilón wiederum die Nachfolge von Renan Lodi (24) antreten, der mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird. Nottingham Forest ist an einer Leihe des Brasilianers interessiert, schreibt die ‚as‘.

Reguilón war den Spurs vor rund zwei Jahren 30 Millionen Euro wert, kam von Real Madrid. Im Team von Antonio Conte hat der Linksfuß allerdings keinen allzu hohen Stand und könnte abgegeben werden. Neben einigen interessierten Klubs aus der Premier League beschäftigen sich auch Lazio Rom und der FC Villarreal mit dem sechsfachen Nationalspieler.