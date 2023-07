Neuer Innenverteidiger für die Roma

Die AS Rom legt nach der Verpflichtung von Evan N’Dicka nochmal in der Innenverteidigung nach. Von Leeds United wechselt Rasmus Kristensen auf Leihbasis in die ewige Stadt. An den Premier League-Absteiger ist der 26-jährige Däne noch bis 2027 gebunden. Über eine mögliche Kaufoption macht der Klub keine Angabe.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir sind davon überzeugt, dass unsere Defensivabteilung dank seines Beitrags stärker und unsere Mannschaft wettbewerbsfähiger sein wird“, sagt Sportdirektor Tiago Pinto, „Rasmus ist ein Spieler, den wir seit langem beobachten, auch im Hinblick auf seine früheren fußballerischen Erfahrungen. Endlich hatten wir die Möglichkeit, einen reifen jungen Mann nach Rom zu holen.“

Lese-Tipp

Nübel: VfB oder Leeds