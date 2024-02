BVB: Malen liebäugelt mit England-Rückkehr

Auch wenn die Formkurve von Donyell Malen – wie bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison – wieder nach oben zeigt, könnte im Sommer ein Wechsel anstehen. Bei Borussia Dortmund reibt man sich bereits die Hände und rechnet mit Einnahmen in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro. Der Niederländer selbst hat sehr genau Pläne, wo es hingehen könnte.

Traum Premier League

„Da ich als Jugendspieler in England gespielt habe, ist es ein großer Traum, noch in der Premier League zu spielen“, erklärt Malen unumwunden im Interview mit dem niederländischen Onlinemagazin ‚voetbalzone.nl‘. Lieblingsklub ist und bleibt der FC Arsenal.

Dass ihm der Durchbruch bei den Nordlondonern verwehrt blieb – wo er zwischen 2015 und 2017 in der Jugendakademie den letzten Schliff erhalten hatte – liegt auch an seiner Ungeduld. „Ab und zu gibt es Punkte in deiner Fußballkarriere, an denen du Entscheidungen treffen musst“, blickt der 25-jährige auch etwas selbstkritisch zurück.

Profikarriere statt Premier League

Malen führt aus: „Ich habe mit der ersten Mannschaft trainiert und war damals 17 oder 18 Jahre alt. Ich habe zwar Fortschritte gemacht, aber ich dachte einfach, ich sollte Profifußball spielen. Außerdem hatte ich damals viele ehemalige Mannschaftskameraden, die ich im Profifußball spielen sah, während ich noch in der Jugend spielte. Ich wusste also, dass das der richtige Schritt war, und mein Bauchgefühl sagte mir das auch. So bin ich dann zur PSV gegangen.“

Bei der PSV Eindhoven führte ihn der Weg über den Zwischenschritt zweite Mannschaft schließlich 2018 zu den Profis. Drei Jahre später überwies der BVB 30 Millionen Euro Ablöse an die Philips’ Sport Vereniging und holte den Angreifer in die Bundesliga.