M'gladbach: Hofmann bis Jahresende raus

Borussia Mönchengladbach muss die letzten beiden Bundesligaspiele des Jahres gegen Eintracht Frankfurt (Mittwoch, 18:30 Uhr) und die TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) ohne Jonas Hofmann absolvieren. Der 29-Jährige unterzieht sich am morgigen Dienstag einem arthroskopischen Eingriff am Knie.

Hofmann verpasste in der laufenden Saison erst ein Pflichtspiel, mit sieben Treffern ist der Offensivspieler Gladbachs erfolgreichster Torschütze.

Jonas Hofmann wird sich am Dienstag einem nicht aufschiebbaren kleinen arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen. Er fehlt somit in den nächsten beiden Bundesligaspielen gegen @Eintracht sowie am Samstag bei der @tsghoffenheim.



Gute Besserung, Hoffi! 💚