Torwartfrage geklärt: Weiß verlängert beim KSC

Der Karlsruher SC bindet Torwarttalent Max Weiß langfristig und hat große Pläne mit dem Youngster. Wie die Badener offiziell bekanntgeben, soll der 20-Jährige die Nachfolge von Stammtorhüter Patrick Drewes antreten und die neue Nummer eins beim KSC werden. Über die genaue Länge des neuen Arbeitspapiers macht der Zweitligist keine Angaben. „Ich freue mich, dass ich nicht nur als neue Nummer ein, sondern auch mit einem neuen Vertrag in die kommende Saison gehe. Ich fühle mich beim KSC sehr wohl und möchte als Stammtorwart eine Ära prägen“, sagt Weiß zu seiner Beförderung.

Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis beim KSC, sagt über Weiß: „Es ist etwas Außergewöhnliches, dass wir mit Max Weiß ein solch großes Torwarttalent aus dem eigenen Nachwuchs in unseren Reihen haben. Durch die ausgezeichnete Arbeit unserer Trainer in der Akademie und im Profibereich hat sich Max jedes Jahr stetig und sichtbar weiterentwickelt. Max zahlt wie kaum ein anderer Spieler in die Strategie des KSC ein. Wir sind sehr stolz darauf, einen Spieler aus unserer Akademie so gefördert zu haben, dass er zur kommenden Saison die Nummer eins bei den Profis auf dem Rücken tragen kann.“