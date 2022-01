Nun also doch: Aubameyang vor Barça-Wechsel | Dembélé bleibt

Pierre-Emerick Aubameyangs totgeglaubter Wechsel vom FC Arsenal zum FC Barcelona wird nun offenbar doch über die Bühne gehen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Gunners und Barça eine mündliche Einigung über einen Transfer erzielt.

Der 32-Jährige soll zunächst für ein halbes Jahr ausgeliehen werden – für den Anschluss sichern sich die Katalanen die Option, Aubameyang für ein weiteres Jahr an den Verein zu binden. Der Gabuner werde am heutigen Montagabend seine medizinischen Untersuchungen in Barcelona abschließen.

Passend zur Info von ‚The Athletic‘-Reporter David Ornstein bestätigt Klubpräsident Joan Laporta gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘, dass man bei Barça zuversichtlich ist, den Transfer vor Ablauf der Wechselperiode festzuzurren: „Alemany (Geschäftsführer Mateu Alemany, Anm. d. Red.) hat mir gesagt, dass er glaubt, dass wir ihn verpflichten werden.“ Trainer Xavi erhält somit allem Anschein nach die geforderte Verstärkung für das Sturmzentrum.

Klarheit bei Dembélé

Derweil besteht nun offenbar mit Blick auf eine andere heiße gehandelte Personalie Klarheit: Nach Informationen von ‚RMC Sport‘ wird Ousmane Dembélé (24), dessen Vertrag bei Barça im Sommer ausläuft, bis zum Saisonende beim Klub bleiben.