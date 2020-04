SV Werder: Göztepe buhlt um Sahin

Göztepe will seinen Kader in der kommenden Saison offenbar um Nuri Sahin vom SV Werder Bremen erweitern. Wie ‚Yeni Asir‘ berichtet, hat der türkische Erstligist dem 31-Jährigen bereits ein Angebot unterbreitet. Auf eine Antwort warte das Management allerdings noch.

Der defensive Mittelfeldspieler würde gut in den Plan von Göztepe passen. Denn der derzeit Achtplatzierte plant in der nächsten Saison die Europa League zu erreichen und könnte dabei die Unterstützung des erfahrenen türkischen Nationalspielers gebrauchen. Hinzu kommt, dass Sahins Vertrag in Bremen im Sommer ausläuft. Ob es zu einer Verlängerung kommt, ist ungewiss.