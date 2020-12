FC Bayern: Davies-Comeback gegen Moskau

Der FC Bayern kann wieder auf Alphonso Davies zurückgreifen. Auf der heutigen Presskonferenz vor dem Spiel gegen Lokomotiv Moskau (Mittwoch, 21 Uhr) kündigte Trainer Hansi Flick an, dass der 20-jährige Linksverteidiger „wieder zum Kader“ gehört. Davies sei sogar schon eine Option für die Startelf. Der Kanadier war seit Ende Oktober mit einem Bänderriss im Sprunggelenk ausgefallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Corentin Tolisso (26) fällt indes zum Abschluss der Gruppenphase weiterhin aus. „Wir hoffen, dass er mit Sicht auf Samstag dabei sein kann“, sagte Flick. Zuletzt hinderten den französischen Weltmeister Muskelbeschwerden an der Teilnahme am Spielbetrieb. Derweil ist Neuzugang Marco Roca (24), der zuletzt bei Atlético Madrid (1:1) gesperrt fehlte, eine Option für die Startelf. Flick kündigte an, gegen Moskau auf zwei Sechser setzen zu wollen.