Rangnick bestätigt Bayern-Anfrage: „Will ich das überhaupt?“

Ralf Rangnick hat Kontakt zum FC Bayern bestätigt. Der Nationaltrainer von Österreich sagt gegenüber ‚90minuten.at‘: „Es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München, darüber habe ich auch den ÖFB informiert. Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Mein Fokus liegt auf der österreichischen Nationalmannschaft. Ich fühle mich hier sehr wohl. Im Moment gibt es keinen Grund, mich intensiv und konkret damit zu beschäftigen.“

Auf die Nachfrage, in welchem Moment sich das ändern könnte, antwortet Rangnick: „In dem Moment, wo die Bayern sagen würden: Wir wollen Sie. Und dann muss ich mich fragen: Will ich das überhaupt?“ Heißt im Umkehrschluss: So konkret wie mancherorts berichtet, sind die Verhandlungen zwischen dem Rekordmeister und dem 65-jährigen Fußballlehrer noch lange nicht.

Rangnick ist noch bis 2026 an den ÖFB gebunden. Generell gelte: „Falls ich etwas anderes machen will, werde ich das zuallererst mit dem ÖFB besprechen.“ Wobei finanzielle Punkte „keine Rolle“ spielen würden. Rangnick beteuert: „Für mich geht es um andere Dinge: Kann ich etwas bewegen? Kann ich etwas bewirken? Besteht die Chance, eine Mannschaft zu entwickeln und erfolgreich zu sein?“ Diese Fragen gilt es für ihn nun auch mit Blick auf den FC Bayern zu beantworten. Dem Vernehmen nach fordert Rangnick für eine Unterschrift in München eine Menge Einfluss in Sachen Kaderplanung.