Kompetenzgerangel: Das Bayern-Problem mit Rangnick

Es bahnt sich eine Kompromisslösung an beim FC Bayern. Wie sollte man eine Verpflichtung von Ralf Rangnick sonst bezeichnen? Der Österreich-Coach ist zwar eine Branchengröße, die 1A-, B- oder C-Lösung ist Rangnick allerdings nicht.

Dennoch könnte bereits in dieser Woche alles fix gemacht werden, sollten die Parteien final zueinander finden. Und genau an dieser Stelle gibt es offenbar noch inhaltliche Differenzen – oder zumindest Fragen, die im Raum stehen.

Rangnick will auf dem Transfermarkt mitreden

Laut den ‚Salzburger Nachrichten‘ will Rangnick „bei Spielerverpflichtungen das letzte Wort haben und in diesem Bereich somit über der sportlichen Führung rund um Eberl und […] Freund stehen.“ Hier besteht also offensichtlich noch Klärungsbedarf.

Verständlich – das gehört aber auch zur Wahrheit – ist Rangnicks Ansinnen allemal. Schließlich steht der Fußball-Theoretiker für Pressing- und Umschaltfußball. Ballbesitzorientiertes Spiel, wie es der FC Bayern von Hause aus praktiziert, ist eigentlich nicht Rangnicks Steckenpferd. Zu seinem Stil passende Neuverpflichtungen würden also Sinn ergeben.

Laut ‚Sky‘ ist man in München trotz dieser Problematik optimistisch, dass der Deal klappt. Vorstellbar ist das, schließlich ist an der Säbener Straße gerade die große Zeit der Kompromisse. Aufpassen muss man allerdings, dass bei allen Zugeständnissen nicht die eigene Identität auf der Strecke bleibt.