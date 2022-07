BVB holt Fink für Haller ins Trainingslager

Mittelstürmer-Talent Bradley Fink (19) ist in Borussia Dortmunds Trainingslager in Bad Ragaz nachgekommen. Der BVB reagiert damit auf die Abreise von Sébastien Haller (28), bei dem am gestrigen Montag ein Hodentumor diagnostiziert worden war.

Fink ist eigentlich für die zweite Mannschaft eingeplant, die in der dritten Liga antritt. Der Schweizer U20-Nationalspieler lief in der vergangenen Saison bereits zehnmal für Dortmund II auf (zwei Tore), in 31 Spielen für die U19 schoss er 35 Tore.