Messi-Klartext: Wechselwunsch, Zukunftspläne & Neymar-Gerüchte

…Wechselwunsch im Sommer: Es stimmt, dass ich im Sommer und davor eine sehr schlechte Zeit hatte wegen der Art und Weise, wie die Saison endete. Dann kam das Fax (in dem er dem Verein seinen Wechselwusch mitteilte, Anm. d. Red.). […] Ich habe dem Präsidenten gesagt, dass ich gehe, aber er sagte nein und ich wollte es offiziell machen. Ich werde dem Klub ewig dankbar sein. Alles, was der Klub mir gegeben hat, habe ich mir verdient mit dem, was ich geleistet habe. Dann kam der Moment, an dem ich dachte, dass ich einen Zyklus abgeschlossen hatte, dass ich eine Veränderung verdient hatte, dass ich aus all dem herauskommen musste. Ich wusste, dass ein Jahr des Übergangs bevorstehen würde, mit jungen Leuten, aber ich wollte weiter um Titel kämpfen, um die Champions League, um die Liga. Dann gab es diesen ganzen Schlamassel mit dem Präsidenten, der anfing, Dinge durchsickern zu lassen, um mich als den Bösewicht darzustellen, aber so fühlte ich mich auch.

…seine Zukunftspläne: Ich werde mein Bestes für den Verein und für mich selbst geben. Außerdem möchte ich in Barcelona leben und in irgendeiner Form im Verein bleiben, wenn ich meine Karriere beende. Ich hatte immer die Vorstellung, in die Vereinigten Staaten zu gehen und diese Erfahrung zu machen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Heute konzentriere ich mich auf diese sechs Monate (bis zum Vertragsende im Sommer, Anm. d. Red.), darauf, für das zu kämpfen, was ich kann, und nicht darüber nachzudenken, wie die Saison enden wird. Denn es wäre nicht gut für mich, zu sagen, was ich tun werde. Ich weiß es auch nicht. […] Es ist unmöglich für mich, zu Real Madrid oder Atlético zu gehen.

…eine Reunion mit Neymar: Es wird schwierig sein, Spieler zurückzuholen, es ist kein Geld da. Man braucht viele wichtige Spieler, um wieder alles zu gewinnen, man muss für Transfers und Gehälter aufkommen. Es wäre sehr teuer, Neymar zurückzuholen. Wie bezahlt man PSG? Es ist nicht einfach. […] Sie müssten Neymar fragen, warum er gesagt hat, dass wir zusammenspielen werden. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit ihm und Luis Suárez.

…der Abgang von Luis Suárez: Ich fand es verrückt, was sie taten, wegen der Art und Weise, wie er gegangen ist. Er ist ablösefrei gegangen, hat seinen Vertrag bezahlt und ging zu einem Team (Atlético Madrid, Anm. d. Red.), das um die gleichen Ziele kämpft wie wir.

…die vermeintlich schlechte Beziehung zu Antoine Griezmann: Mein Verhältnis zu Griezmann ist gut. Ich habe nicht getan, was gesagt wurde, dass ich seinen Transfer nicht wollte. Mit ihm gibt es kein Problem, wir trinken sogar manchmal zusammen Mate.