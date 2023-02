Zahavi übernimmt: Tah plant Wechsel

Jonathan Tah hat eine nicht unwesentliche und womöglich für seine Karriere weitreichende Entscheidung gefällt. Fortan wird der Innenverteidiger von Pini Zahavi vertreten. Der israelische Top-Agent fädelte schon so manchen großen Transfer ein, brachte unter anderem Robert Lewandowski in Barcelona, David Alaba in Madrid und Neymar in Paris unter.

Und Tah? Auch der 26-Jährige scheint nun einen Wechsel anzustreben. Im kommenden Sommer könnte es so weit sein. Der ‚kicker‘ berichtet, dass Tahs bevorzugtes Ziel neben Spanien und Italien vor allem die englische Premier League ist. Im Januar zeigte Abstiegskandidat Nottingham Forest Interesse an einer Leihe – für Tah ein Regal zu tief.

An Bayer Leverkusen ist der 16-fache Nationalspieler noch bis 2025 gebunden, sein Vertrag soll allerdings eine Ausstiegsklausel enthalten. Ein Abschied vom Werksklub war in der Vergangenheit immer mal wieder Thema. Nun scheint es, dass die Vorbereitungen konkreter denn je anlaufen.