Nach TSG: Auch Eintracht an Mingueza dran

Vor wenigen Tagen berichtete die ‚Mundo Deportivo‘ vom Interesse der TSG Hoffenheim an Óscar Mingueza. Nun legt die spanische Sportzeitung nach und bringt auch Eintracht Frankfurt mit dem Spanier in Diensten des FC Barcelona in Verbindung.

Der 23-Jährige steht nur noch bis 2023 bei den Katalanen unter Vertrag. Barça hätte als Ablöse gerne fünf Millionen Euro, so der Bericht. Neben den beiden deutschen Klubs buhlen auch der FC Valencia, Celta Vigo, Real Mallorca, der FC Elche und der FC Getafe um den Innenverteidiger. Darüber hinaus gibt es wohl auch Klubs in Italien, die seine Situation beobachten.

In der abgelaufenen Spielzeit kam Mingueza wettbewerbsübergreifend 27 mal zum Einsatz, konnte dabei zwei Assists verzeichnen. Die Rolle als Ergänzungsspieler füllte der Defensivmann zufriedenstellend aus, sein Arbeitgeber bevorzugt allerdings einen Verkauf, um die klammen Kassen für den Transfermarkt etwas aufzufüllen.