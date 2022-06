Hoffenheim buhlt um Barça-Profi Mingueza

Beim FC Barcelona gibt es einige Profis, die aufgrund der Sparmaßnahmen im Sommer ihre Koffer packen müssen. Einer davon ist Eigengewächs Óscar Mingueza, dessen Vertrag 2023 ausläuft. Dementsprechend suchen die Katalanen einen Abnehmer.

Zu den möglichen Kandidaten gehört laut der ‚Mundo Deportivo‘ die TSG Hoffenheim. Die Sinsheimer zählen dem Bericht zufolge gemeinsam mit dem FC Valencia zu den heißesten Anwärtern auf die Verpflichtung des 23-jährigen. Barça erhofft sich eine Ablöse von mindestens fünf Millionen Euro für den Rechtsfuß.

Mingueza kam in der abgelaufenen Saison zu 27 Einsätzen für die Katalanen. Im Winter hatte Hertha BSC dem Vernehmen nach die Fühler nach dem Spanier ausgestreckt. Die im Prinzip feststehende Ankunft von Chelseas Andreas Christensen macht Mingueza jedoch für Barcelona verzichtbar.

Alternative zu Richards?

Ein weiterer Kandidat für die TSG-Innenverteidigung ist Chris Richards. Hoffenheim will die Leihgabe vom FC Bayern dem ‚kicker‘ zufolge am liebsten erneut nach Sinsheim holen. An die Münchner ist der 22-jährige US-Amerikaner noch bis 2025 gebunden.