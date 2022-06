Richards erneut nach Hoffenheim?

Die TSG Hoffenheim bemüht sich um die Verpflichtung Chris Richards. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ will der Bundesligist den Abwehrspieler auch nach dem Abgang von Förderer Sebastian Hoeneß erneut an Bord holen. Ob in Form einer Leihe oder per Festverpflichtung, sei dabei noch völlig offen.

Bis 2025 ist Richards noch an den FC Bayern gebunden. Wie konkret dort die Pläne mit dem 22-jährigen US-Amerikaner sind, ist ebenfalls noch zu eruieren. Julian Nagelsmann hat bislang nicht über einen längeren Zeitraum mit Richards gearbeitet und dürfte sich die Qualitäten des athletischen Innenverteidigers zumindest zu Gemüte führen.

20 Ligaspiele bestritt Richards in der abgelaufenen Saison für die TSG. Sofern er nicht verletzt fehlte, war der sechsfache Nationalspieler gesetzt. Unabhängig von Hoeneß hat sich Richards in Hoffenheim anders als in München ein sehr gutes Standing erarbeitet.