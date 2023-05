Eintracht-Zukunft: Klartext von Tuta

Abwehrmann Tuta bekennt sich zu seinem Arbeitgeber Eintracht Frankfurt. „Ich sehe mich hier in Frankfurt“, zitiert die ‚Bild‘ den Brasilianer mit deutlichen Worten. Ein Klubwechsel sei kein Thema: „Weder mein Berater noch ich verschwenden da gerade einen Gedanken dran. Ich sehe mich zu hundert Prozent hier beim Pokalfinale und bei der Eintracht.“

Ohnehin ist Tuta noch bis 2026 an die Eintracht gebunden, vor ziemlich genau einem Jahr verlängerte er den Vertrag. 2019 hatten die Hessen den heute 23-Jährigen vom FC São Paulo in die Mainmetropole gelotst. Nach einem Gastspiel in Belgien beim KV Kortrijk etablierte sich der 1,85-Mann als Stammspieler in der Innenverteidigung.

