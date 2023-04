Kiel verpflichtet Remberg

Holstein Kiel hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison eingetütet. Wie die Störche mitteilen, kommt Nicolai Remberg von Preußen Münster und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Der 22-jährige ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. Für Münster lief er bislang 103 Mal in der Regionalliga West auf, erzielte 15 Tore und gab 13 Assists. In der laufenden Saison gelang Preußen auch dank Remberg der vorzeitige Aufstieg in die 3. Liga.

